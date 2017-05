NEC bleef twee keer eerder in Eredivisie door winst op Emmen

NIJMEGEN - Een goed voorteken voor NEC: de Nijmeegse club handhaafde zich in het verleden twee keer in de eredivisie, door zich in de nacompetitie te ontdoen van FC Emmen. De Drentse club is donderdag en zondag opnieuw de opponent in de tweede ronde van de barrage om een plek in de eredivisie.

In juni 1990 troffen beide teams elkaar in een zogeheten promotie/degradatie-play-off. NEC was als zestiende geëindigd in de eredivisie en Emmen mocht aantreden als verliezend finalist van de door sc Heerenveen gewonnen finale van de promotienacompetitie van de eerste divisie. NEC won de eerste wedstrijd op het veld van de eerstedivisionist met 1-2, waarna de 0-0 in De Goffert volstond voor klassebehoud.

In 1996 bleef NEC in de eredivisie, door in de nacompetitie de poule met Cambuur Leeuwarden, BV Veendam en Emmen te winnen. De laatste wedstrijd van NEC had plaats in Emmen en door de 3-2 overwinning was de Gelderse club zeker van lijfsbehoud. Eerder had NEC in de poule op eigen veld al met 3-1 gewonnen van de Drentse tegenstander.