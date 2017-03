NEC'er Leiwakabessy beëindigt voetbalcarrière en wordt trainer

Leiwakabessy is bezig aan zijn negentiende seizoen in het profvoetbal.

Trainer

Hij kwam naast NEC (12 jaar) ook uit voor Alemannia Aachen (Duitsland), Anorthosis Famagusta (Cyprus) en VVV-Venlo. Leiwakabessy speelde tot dusver 357 competitiewedstrijden en in totaal meer dan 400 officiële wedstrijden. Komend seizoen zal Leiwakabessy ook actief blijven als trainer in de jeugdopleiding van NEC.

Mooi afscheid

De clubleiding wil Leiwakabessy in de zomer een mooi afscheid aanbieden. ,,Ik ben dankbaar voor alle prachtige jaren die ik voor NEC heb mogen spelen’’, zegt Leiwakabessy in een verklaring van de club. ,,Het is raar om er een punt achter te zetten maar ik voel dat het goed is zo. Nu is het tijd voor de volgende stap: mezelf ontwikkelen als trainer en staflid. Het is prachtig dat ik dat bij mijn club kan gaan doen.’’