Terugblik: NEC ging van hemel naar hel

Tot aan de finale van de nacompetitie bleek De Groot het juiste recept voor NEC. Na AZ en Heerenveen werd FC Emmen twee keer verslagen. Maar in de finale viel de Nijmeegse ploeg alsnog door de mand. NAC had thuis geluk (1-0) en profiteerde in Nijmegen van kapitale fouten op het veld: 1-4. Na twee seizoenen eredivisie viel de Nijmeegse vlag al weer.



Na de degradatie laaide de onrust snel hoog op. Direct na het duel tegen NAC was het buiten de muren van het Goffertstadion al grimmig. Daarna barstte de bom ook binnen. Algemeen directeur Bart van Ingen moest weg en werd bedreigd. Uit de Raad van Commissarissen vertrokken Ton van Gaalen en Peter Wisgerhof.



Ondertussen trok de beoogde nieuwe trainer Rob Alflen zijn conclusie. Hij zag vanwege de grote onduidelijkheid binnen de club af van een aanstelling als nieuwe trainer. Ook al omdat Edwin de Kruijff, de technisch manager met wie hij de gesprekken voerde, zijn afscheid per 1 juli had aangekondigd.



Nadat miljardair en miljoenen-financier van NEC Marcel Boekhoorn in select gezelschap ook nog eens liet weten dat hij er geen trek meer in had, sloegen de alarmbellen op tilt. Het belooft een hete zomer te worden in Nijmegen.