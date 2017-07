NEC grijpt naast Jack de Gier

Van Schaik: NEC heeft lange weg te gaan

28 juni NIJMEGEN - Wilco van Schaik, de nieuwe algemeen directeur van NEC, weet dat hem een moeilijke klus wacht in Nijmegen. De club heeft met de degradatie naar de eerste divisie een enorme klap gekregen. Maar hij kijkt naar de passie in Nijmegen. Die enorme betrokkenheid. De liefde voor de club. ,,De bouwstenen om hier iets moois neer te zetten, zijn in alle omvang voorradig.”