NEC heeft negatieve balans in Den Haag

Hyballa doet niet aan rekensommetjes, alleen winst telt tegen ADO

10 maart NIJMEGEN - Trainer Peter Hyballa waakt voor euforie bij NEC. ,,We moeten niet denken dat we er al zijn nu we van Heracles hebben gewonnen'', zei de coach vrijdagmiddag tijdens het perspraatje voor de uitwedstrijd van zaterdag tegen ADO Den Haag.