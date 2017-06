NEC hofleverancier bij Oranje onder 19

NEC raakt jeugd­in­ter­na­ti­o­nal Kramer kwijt

11:14 NIJMEGEN/GRONINGEN - NEC is er niet in geslaagd om Lars Kramer aan zich te binden. De 17-jarige verdediger die afgelopen seizoen bij de O19 van de Nijmeegse profclub speelde, sprak wel met NEC maar verkoos een overstap naar FC Groningen boven een contract in De Goffert.