NEC op de tribune bij duels in nacompetitie

Goede voorbereiding

,,We moeten op alles voorbereid zijn’’, zegt De Groot. ,,We werken toe naar onze wedstrijd van zondag in Heerenveen. Het kan nog alle kanten op. Als we winnen, hebben we een kans dat we rechtstreeks in de eredivisie blijven. Maar we hebben het niet in eigen hand. Op de achtergrond zijn we bezig met het analyseren van de ploegen, die we tegen kunnen komen mochten we in de nacompetitie terechtkomen.’’