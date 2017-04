NEC pratend naar duel van de waarheid tegen Excelsior

NIJMEGEN - NEC is pratend op weg gegaan naar de wedstrijd van de waarheid, zaterdag thuis tegen Excelsior. Na de zesde nederlaag op rij (zaterdag de 3-0 bij FC Twente) is de ploeg gezakt naar de voorlaatste plaats.

Het ene crisisgesprek volgt op het andere.

Praten

Zo had Hyballa op paasmaandag een uitvoerig onderhoud met algemeen directeur Bart van Ingen en technisch manager Edwin de Kruijff. Hyballa: ,,Dan praat je over alles, ook over mij en over mijn plan. Het was nooit een thema of ik ontslagen word of niet. Het was alleen een thema hoe wij als club en technische staf de spelers kunnen helpen.’’

Zelfvertrouwen

Belangrijk is dat het zelfvertrouwen weer terug moet keren in de Nijmeegse hoofden. Hyballa gelooft nog steeds in het proces van zijn ploeg. Dat heeft hij zijn spelers dinsdagochtend ook voorgehouden, tijdens een lange bespreking voor de training.

,,We hebben eerst lang gesproken met elkaar. In zo’n crisissituatie praat je altijd een beetje meer dan normaal. Maar ik zal mezelf niet veranderen, ook niet in deze situatie.'', aldus Hyballa. ,,We hebben de wedstrijd tegen Twente tactisch, maar ook emotioneel geanalyseerd. Ons spel was niet goed, maar de andere wedstrijden waren niet zo slecht.’’

Training

Daar heeft de trainer zeker een punt, al blijft de prangende vraag hoe het uiterst moeizaam scorende team in de komende wedstrijden de zo nodige doelpunten moet gaan scoren. Op de training van gisteren stond het afronden op doel duidelijk centraal.



,,De trainer doet er alles aan om ons doel te halen’’, stelde clubicoon Jeffrey Leiwakabessy, die zaterdag bij terugkomst in Nijmegen samen met Hyballa en Van Ingen een honderdtal teleurgestelde fans had toegesproken. ,,Wij steunen de trainer onvoorwaardelijk. Uiteindelijk zijn wij spelers ervoor verantwoordelijk wat we op het veld laten zien.’’

Strijd