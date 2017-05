NEC speelt dubbele miniklassieker om plek in de eredivisie

NIJMEGEN - NEC speelt op Hemelvaartsdag en zondag 28 mei tegen NAC Breda om een plek in de eredivisie. De miniklassieker is de finale van de nacompetitie.

NEC plaatste zich zondagmiddag eenvoudig voor die finale van de play-offs. Na de 3-1 zege op FC Emmen in de heenwedstrijd kwam de Nijmeegse ploeg op eigen veld zoals verwacht niet in de problemen tijdens de terugwedstrijd tegen de Drentse eerstedivisionist: 1-0.

Onder controle

Ron de Groot won zo ook zijn vierde wedstrijd als interim-trainer bij de Nijmeegse club. In het Goffertstadion kwam de nummer zestien van de eredivisie geen moment in de problemen tegen de nummer negen van de eerste divisie. Tijdens het eerste duel, donderdag in Emmen, kwam NEC nog snel op achterstand en was de thuisploeg zelfs dicht bij een vroege 2-0. Maar zondag had NEC de partij vanaf het begin onder controle.

Via Michael Heinloth (in de zestien tegen de grond gewerkt, geen strafschop volgens scheidsrechter Bas Nijhuis), Jay-Roy Grot (schot voorlangs), Julian von Haacke (schot gekeerd door doelman Dennis Telgenkamp) en Arnaut Groeneveld (schot over) was NEC dicht bij de openingstreffer, die er binnen het halve uur ook zou komen. Gregor Breinburg veroverde de bal op het middenveld en stuurde Kevin Mayi weg. De Franse aanvaller schoot raak in de verre hoek, zijn eerste doelpunt van 2017: 1-0.

Kansloze partij

Daarmee was het laatste beetje spanning meteen uit de wedstrijd. FC Emmen had nog steeds drie treffers nodig, nu om een verlenging af te dwingen, maar de bezoekers speelden een kansloze partij.

Dario Dumic had de marge nog voor rust kunnen verdubbelen, maar de centrumverdediger kopte uit een hoekschop van Ali Messaoud in de handen van Telgenkamp. Aan de overzijde stuitte Gersom Klok op NEC-goalie Joris Delle.

Na de pauze zakte de duel naar een pover niveau. NEC hoefde niet, FC Emmen kon niet. Alexander Bannink kreeg namens de bezoekers nog een goede schietkans, maar zijn inzet miste snelheid. Het thuispubliek veerde op toen De Groot het toptalent Ferdi Kadioglu inbracht. De aanvallende middenvelder schoot even later van dichtbij in het zijnet. Het was een van de spaarzame hoogtepunten in de vlakke tweede helft die voor NEC een verplichte exhibitie was op weg naar de allesbeslissende dubbele miniklassieker tegen NAC Breda.