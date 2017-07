NEC start seizoen van de revanche

Bij WVW traint NEC de komende twee weken omdat de natuurgasvelden op het eigen sportcomplex De Eendracht nog niet klaar zijn. De eerste oefenwedstrijd staat voor woensdagavond gepland, tegen de amateurtak van de club.



Bij de eerste oefensessie was nog geen nieuwe hoofdtrainer aanwezig. Vandaar dat de training onder leiding stond van Adrie Bogers, de nieuwe assistent van NEC en oud-profvoetballer van onder meer RKC, Willem II, NAC en KV Mechelen. Hij kreeg hulp van Patrick Pothuizen, keeperstrainer Wilfried Brookhuis en stagiair Jord Roos.



Jansen

Bogers had 22 spelers onder zijn hoede. Dario Dumic (nog op vakantie), Jay-Roy Grot, Ferdi Kadioglu en Maarten Paes (met Oranje O19 op EK) ontbraken. Kevin Jansen, maandagmorgen gecontracteerd, was er wel bij. Hoewel hij herstellende is van een kruisbandblessure deed hij zelfs grote delen van de training mee. Ook aanwinsten Guus Joppen en Anass Achahbar waren aanwezig. Net als de teruggekeerde Sam Lundholm en Joey Sleegers (beiden verhuurd).