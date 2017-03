NEC zet Goffert op z'n kop met 3-1 winst op Heracles

De driepunter in het Goffertstadion was nodig ook, want dit weekeinde pakten veel concurrenten in de dans om klassebehoud punten. NEC staat nu acht punten boven de streep, met nog negen speelronden te gaan.

De basis

NEC-trainer Peter Hyballa had zijn opstelling op enkele plekken gewijzigd na de 1-0 thuisnederlaag tegen Sparta. Ferdi Kadioglu en Kevin Mayi waren uit de basis verdwenen, voor hen kwamen Ali Messaoud en Arnaut Groeneveld in de ploeg. Janio Bikel keerde na zijn duel schorsing als bankzitter terug in de selectie. Hyballa speelde net als in de twee voorgaande partijen weer met vijf verdedigers: Michael Heinloth, Wojciech Golla, Robin Buwalda, Dario Dumic en Andre Fomitschow.

NEC opende enorm sterk, met drie kansen in de eerste vijf minuten. Dumic legde een vrije trap van Massaoud voor de voeten van Groeneveld, die van dichtbij uithaalde. Heracles-doelman Bram Castro kon eenvoudig redding brengen. De keeper redde even later ook op een inzet van Mohamed Rayhi. En daarna haalde Justin Hoogma een schot van Groeneveld van de lijn.

Elf meter

Volledig scherm Scheidsrechter Pol van Boekel. © ANP Pro Shots Na een klein kwartier spelen kwam Haracles uit het niets op voorsprong, door een strafschop van Samuel Armenteros. Hij mocht aanleggen vanaf elf meter nadat Fomitschow geheel onnodig Brandley Kuwas naar de grond had getrokken.



NEC leek even aangeslagen, maar herpakte zich. Groeneveld miste opnieuw in riante schietpositie, op aangeven van Messaoud. Maar binnen een half uur maakte de thuisploeg verdiend gelijk. Julian von Haacke rondde af na een voorzet van Heinloth. Kort daarvoor had Hyballa al gewisseld. De coach haalde Fomitschow eraf en bracht de debuterende winteraankoop Lorenzo Burnet.

Verwoestende uithaal

Burnet stond amper in het veld, toen hij de 2-1 voorbereidde. Zijn afgeslagen voorzet belandde voor de voeten van Heinloth, die verwoestend uithaalde van buiten de zestien. Nadat Groeneveld op Castro stuitte, ging NEC met een verdiende voorsprong de pauze in.

Meteen na rust had Rayhi bijna succes met een pegel in de kruising, maar Castro redde knap. Heracles speelde verder vooruit dan in het eerste bedrijf en bij een verdwaalde voorzet had NEC-doelman Joris Delle de hulp van de lat nodig om niet voor een tweede keer gepasseerd te worden.

3-1

NEC leek een lastige slotfase te wachten, maar zover kwam het niet. Twintig minuten voor tijd kopte Golla prachtig raak na een vrije trap van Von Haacke. Daarmee waren de bevrijdende punten binnen: 3-1.

NEC-Heracles - Almelo: 3-1 (2-1).

14. Armenteros (strafschop) 0-1, 26. Von Haacke 1-1, 33. Heinloth 2-1, 69. Golla 3-1.