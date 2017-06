‘Niet alle fans NEC in negatief daglicht plaatsen’

,,De laatste drie jaar ben ik in de RvC bezig geweest met supporterszaken’’, vervolgt Ariëns. ,,Het functioneren van iemand bij een club moet je los zien van iemands privéleven. Ik keur het af als de emoties zo hoog oplopen dat die grens vervaagt. Daarnaast vind ik dat je niet te veel supporters van NEC in een kwaad daglicht moet stellen. Over het algemeen hebben we een fantastische, trouwe en betrokken aanhang. Daar ben ik trots op.’’

Noch NEC, noch Van Ingen persoonlijk heeft tot dusver aangifte gedaan. ,,Dat is aan Bart’’, zegt Ariëns, die het wel begrijpt dat de vertrokken directeur even niet opduikt in de publiciteit. ,,Dat lijkt me verstandig van hem, om na alles wat er is gebeurd even op adem te komen.’’