Ploeg van Maradona verslaat Jong NEC in oefenduel

Jay-Roy Grot: Heel mooie kans bij Leeds te mogen spelen

20:53 NIJMEGEN - Jay-Roy Grot heeft zich voor vier seizoenen verbonden aan Leeds United. De 19-jarige aanvaller stond donderdag al voor de eerste keer op het trainingsveld van de club uit de Championship. De deal is uiteindelijk vrij snel rondgekomen, nadat Grot eerder deze week met zijn zaakwaarnemer Joost Ebergen was afgereisd naar de stad in het noorden van Engeland.