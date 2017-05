Rob Alflen en NEC staken gesprekken over hoofdtrainerschap

NIJMEGEN - De gesprekken tussen NEC en Robbie Alflen om de nieuwe hoofdtrainer van de Nijmeegse club te worden, zijn gestaakt. Alflen bevestigt dat hij heeft gepraat met NEC, maar: 'Het is op dit moment helemaal niet aan de orde, want we zijn gestopt met alle gesprekken'.