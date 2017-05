Rob Alflen wordt niet de nieuwe hoofdtrainer van NEC

De 49-jarige Utrechter was in beeld als opvolger van de in april ontslagen Peter Hyballa. Eerder liet Alflen weten dat hij een mondeling akkoord bereikt had met de club in Nijmegen.

'Te veel gedoe'

Dat was echter met de clubleiding die eerder vandaag bekendmaakte dat ze op stapten. ,,Er was teveel gedoe rondom onze gesprekken, daar had ik geen goed gevoel bij’’, laat de Utrechter weten. ,,En ik heb het uitstekend naar mijn zin in Almelo. De mensen met wie ik in Nijmegen een klik had zijn weg of gaan weg. Bij Heracles heb ik bij iedereen een goed gevoel, en mede daarom heb ik besloten in Almelo te blijven.’’