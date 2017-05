,,In de nacompetitie heb je een apart soort wedstrijden. Emmen heeft een fysiek sterke ploeg. Maar wij gaan met veel vertrouwen naar de nacompetitie. Als we het niveau halen, dat we vandaag tegen Heerenveen hebben gehaald, dan gaat het lukken. Daar ga ik wel van uit.’’

Veel kansen, weinig weggegeven

De Groot zag zijn ploeg verdiend winnen van de Friese subtopper. ,,We moesten winnen en dat hebben we gedaan’’, sprak de coach. ,,Je hoopt dat de andere uitslagen meezitten, dus dat was wel een teleurstelling. Als je kijkt hoe we gespeeld hebben. Goed voetbal, veel kansen. Weinig weggegeven. Dat geeft vertrouwen. We durven te voetballen. Iedereen zegt ‘matige ploeg, dit en dat’. Maar ik vind dat de basis voetbal is. Je moet zorgen dat de veldbezetting voor elkaar is. Hier kunnen we op voortborduren.’’

