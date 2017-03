Van Ingen dekt Hyballa: Ik geloof in het proces

,,Deze club heeft de afgelopen jaren wel in zwaarder weer gezeten’’, zegt Van Ingen. ,,Daar zijn we telkens uitgekomen door dicht bij elkaar te blijven. Verliezen vindt niemand leuk . Maar we moeten wel blijven geloven in het proces waarin we zitten.’’

Drie-eenheid

En, over zijn samenwerking met Hyballa en technisch manager Edwin de Kruijff: ,,We zijn een drie-eenheid. Ik sta achter hen en heb vertrouwen in hen. We moeten het samen doen, met de staf, de spelers en de supporters. We moeten met zijn allen achter de club blijven staan. Samen kunnen we ons doel bereiken en dat is in de eredivisie blijven. Ik heb er vertrouwen in dat het gaat lukken.’’