Van Ingen: Nieuwe trainer maandag voor de groep

Na Hyballa vertrekt ook Ten Hoopen uit staf NEC

18:24 NIJMEGEN - Remco ten Hoopen is geen lid meer van de technische staf van NEC. De 37-jarige Achterhoeker is na Peter Hyballa de volgende trainer die vertrekt bij de eredivisionist. Ten Hoopen blijft wel in een andere functie aan de Nijmeegse club verbonden.