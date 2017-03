Vitesse kwam een kwartier te laat voor Kadioglu

Kadioglu was destijds speler van het Arnhemse ESA. Een grote amateurclub, in het vizier van de profclubs. ,,Dat is een mooi verhaal’’, zegt Kadioglu. ,,Ik was net acht jaar geworden, toen Iddo Roscher van NEC met de overschrijvingsformulieren bij ons thuis kwam. Een kwartier nadat hij weg was belde Vitesse. Dat was echt toevallig. Maar ik had al besloten voor NEC te kiezen.’’



Lent

Kadioglu is geboren in Arnhem maar getogen in Lent. ,,Mijn familie woont in Arnhem. Maar ze zijn nooit echt superfan geweest van Vitesse’’, zegt de aanvallende middenvelder, die zondag met NEC in GelreDome op bezoek gaat. ,,De derby is voor mij niet extra speciaal. Het zijn de mooiste wedstrijden, maar niet omdat ik zelf uit Arnhem kom.’’