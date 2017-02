Von Haacke over situatie NEC: Het kan ook heel snel weer veranderen

,,Als je vijf wedstrijden op rij verliest, dan ziet het er beroerd uit'', zei de Duitse middenvelder, die tegen Sparta tot de positieve uitzonderingen bij NEC behoorde. ,,Maar of dit nou een crisis is… Dit is een slechte fase van ons. Maar ik geloof dat, afgezien van de topploegen, elke ploeg wel zo’n fase heeft in het seizoen, zeker als er wedstrijden tegen Feyenoord en PSV bij zitten. Vandaag heeft niets te maken met tactiek, want ook met 5-3-2 kun je heel aanvallend spelen.''

,,We wisten vooraf dat het geen eenvoudig seizoen zou worden’’, vervolgde Von Haacke. ,,Niemand had voor dit seizoen iets van ons verwacht. Maar we hebben een goede eerste seizoenshelft gespeeld. Daarin hebben we ook gewonnen van sterke tegenstanders. We moeten nu zorgen dat we rustig blijven en verder werken. Het kan in voetbal ook heel snel weer veranderen.''