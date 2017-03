Weinig Gelderse steun voor inkrimping eredivisie

,,Wij kijken meer naar het verhogen van de economische gelijkwaardigheid van de clubs, bijvoorbeeld door een andere verdeling van de tv-gelden of door een ander fiscaal klimaat, dan naar een competitie met zestien clubs om de eredivisie spannender te krijgen’’, zegt NEC-directeur Bart van Ingen, die vanuit de Eredivisie NV betrokken is bij de ‘projectgroep competitiemodel’.



Gat

,,Bij een competitiemodel met zestien clubs komt er een onoverbrugbaar gat tussen de eerste tien, twaalf clubs en de rest’’, gaat hij verder. ,,Want als je het ene jaar in de eerste divisie speelt en het andere jaar tegen degradatie vecht in de eredivisie, dan ga je het qua aantrekkingskracht naar je achterban en sponsoren niet winnen van een stabiele subtopper die jaarlijks verzekerd is van duels met Ajax, Feyenoord en PSV. Die kloof wordt dan steeds groter, zowel sportief als financieel gezien.’’