Zó ziet het nieuwe tenue van NEC eruit

Aan de achterkant van het shirt is de tweede hoofdsponsor (EnergieFlex) te zien. Zij verhuizen dit jaar naar de andere kant van het tenue.



De presentatie was dinsdagochtend in het dierenpark in Rhenen. Dierentuin-eigenaar Marcel Boekhoorn is al jaren geldschieter van de Nijmeegse club.



NEC speelt komend seizoen in de eerste divisie. De selectie werkte deze week de eerste trainingen af.