A15 weer vrij na eerder ongeval met gekanteld busje bij Ochten

Prijswinnend project om werklozen aan een baan te helpen, werkte niet

16 juni DODEWAARD - In 2015 won Stap In Personeel in Dodewaard de gemeentelijke ondernemersaward, omdat het bedrijf inwoners met een uitkering bemiddelt naar werk. Maar de overeenkomst die de gemeente Neder-Betuwe dat jaar sloot met het uitzendbureau was een heel slechte deal. Maar een handjevol inwoners kon aan de slag en het leverde gemeente én kandidaten weinig op.