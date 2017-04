Anoeska is de held van elke legkip in Nederland

In haar schuurtje kijken 24 kinderen van basisschool Isandra uit IJzendoorn tijdens hun excursie op drie banken vertederd naar de beelden van een kuikentje dat op de rug van zijn moeder is gekropen. Het volgende moment zien ze met grote ogen hoe duizenden kuikens onder felle lampen worden uitgebroed en over transportbanden hulpeloos in kratten rollen.



'Levenloos'

Om een beeld te krijgen van de scharrelkip die haar hele leven binnen moet blijven, haalt Van Brenk hun klaslokaal aan van 56 vierkante meter. ,,Daar zouden jullie dan met 224 kinderen moeten zitten.’’



Er komen kippen voorbij met kleiklompen aan de poten, gebroken ledematen, wonden. ,,Sommigen zijn zo goed als levenloos als we ze ophalen.’’



Geaaid en gevoerd

Buiten in de ruime hokken op het erf zien de scholieren hoe een kip in twee weken opknapt. De dieren worden geaaid, gevoerd en op schoot genomen. ,,Ze worden een jaar of vijf’’, zegt Anoeska van Brenk.



Als ze tenminste door haar op tijd opgehaald worden.