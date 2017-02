Damcon begonnen met bouw bij laanboomteelt in Opheusden

Politie heeft weinig haast met onderzoek naar schedel van IJzendoorn

17 februari IJZENDOORN/ DEN HAAG - De schedel die eind januari in een weiland in IJzendoorn werd gevonden, ligt nog steeds voor onderzoek bij het Nederlands Forensische Instituut (NFI). Volgens de politie is er geen met haast in het onderzoek, omdat het geen spoedeisende zaak zou betreffen.