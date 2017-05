Gemeente wil Fruittuin in Kesteren niet legaliseren

Snelheidsduivel is rijbewijs kwijt na dolle proefrit in Echteld

17 mei CULEMBORG / ECHTELD - Het rijbewijs van een 24-jarige snelheidsduivel uit Zoetermeer is vandaag ingevorderd door de politie in Echteld. De man reed 190 kilometer per uur op de Spoorstraat. Op die weg is maximaal tachtig kilometer per uur toegestaan.