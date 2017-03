Hoopmans pleidooi voor verbinding gaat hele wereld over

In de brief hield ze een betoog voor verdraagzaamheid en verbinding en riep ze alle Nederlanders op om 15 maart te stemmen met hart en hoofd. De brief heeft geleid tot een motie, die donderdag in de gemeenteraad van Neder-Betuwe wordt behandeld en op een meerderheid kan rekenen. Daarin spreekt de raad zich uit 'tegen verdergaande polarisatie in dit land' en belooft zich in te spannen 'om mensen in haar gemeente met elkaar te verbinden vanuit de gedachte dat je verplaatsen in de ander leidt tot meer begrip en saamhorigheid'. Vervolgens zal de motie naar alle gemeenteraden in Nederland verstuurd worden met het verzoek deze te steunen.