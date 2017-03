Keuken door het stof om Turktweet

Explosieve groei drugsdumpingen in Rivierenland

21 maart TIEL - Het aantal dumpingen van xtc-afval in Rivierenland is sterk toegenomen. In het gebied werd vorig jaar 35 keer xtc-afval gedumpt. Dat is een vervijfvoudiging ten opzichte van 2015, toen de teller nog bleef steken op 6 meldingen.