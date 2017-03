Lekker die nepkip, maar ik mis de geur

Kip, maar dan zonder dierlijke eiwitten, gemaakt van soja, water, kruiden en wat aromatische toevoegingen. Het bedrijf Ojah is trots op hun vleesvervanger die wordt verkocht onder de naam Beeter. Ellen Willems, die wekelijks een restaurantrecensie schrijft voor De Gelderlander, mocht proeven in de kantine in Ochten.

De blik op de plastic zak met de stukjes vleesvervanger, is niet een heel aantrekkelijk begin. Maar hier rollen de nepkipstukken van de band en gaan ze in grote verpakkingen richting de afnemers, die er aantrekkelijke kartonnetjes omheen doen.

Al gaar

De kipstukjes zijn wittig, zoals gebraden kip ook is. Het voedsel is ook al gaar en behoeft eigenlijk geen bereiding meer. Maar het komt de smaak wel ten goede, dus de koekenpan gaat op het vuur met een bodempje olie.

Volledig scherm © Foto Raphael Drent Na twee minuten verschijnen de eerste bruine korstjes op de stukjes. Net als bij echte kip, ziet dat er lekker uit. Na een minuut of vijf zijn de stukjes warm en worden ze op een bord geserveerd zonder saus of extra kruiden, zodat ik het basisproduct goed kan proeven.

Goeie kleur

De stukjes zien er dus echt uit als kip. Ze verschillen in grootte en hebben een vezelige structuur en ook de kleur van gebakken kip. Het ziet eruit als stukken die je van een bot hebt getrokken. Bij de eerste hap valt me meteen de structuur op. Je moet kauwen, maar niet te lang en het is best zacht. De smaak is een beetje vettig, terwijl in het product zelf amper vet zit. Het kan zijn dat dit door de olie komt en ik ben benieuwd wat het met de smaak doet als je het in boter bakt.

Ik vind de stukjes, nadat ik ze ook in combinatie met brood en saus heb gegeten, heel geschikt om in een wrap of op een broodje te doen. Ik zou er zeker geen heftige saus bij doen, want de nepkip heeft wel minder smaak dan echte kip. En wat ik wel echt mis, is de heerlijke geur van gebraden kip. Maar al met al best het proberen waard als je minder vlees wilt eten.

Lees meer over Beeter in de krant van dinsdag 21 maart. Vanaf dan ook digitaal te lezen via dg.nl/krant