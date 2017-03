Neder-Betuwe laat oproep tegen polarisatie liggen

Geen meerderheid meer voor bezuiniging op bieb?

2 maart OPHEUSDEN - Is er nog een meerderheid in de Neder-Betuwse gemeenteraad om twee ton te besparen op het bibliotheekwerk? Dat is de vraag. Tijdens de beeldvormende avond werden donderdaggeen vragen meer gesteld over uittreding uit de Bibliotheek Rivierenland, alleen nog over kleine besparingen.