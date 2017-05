Poolse vrachtwagen raakt van de weg, bestuurder spoorloos

Tranen vloeien 73 jaar na vliegtuigcrash nog steeds

3 mei OPHEUSDEN - Reg Shurbourne had bij zijn overlijden in 1994 geen idee waar hij ternauwernood een vliegtuigcrash overleefde in september 1944. Zijn bijna 98-jarige weduwe Kath en zijn zoon Andy stonden woensdagmiddag op de plek langs de Dalwagenseweg in Opheusden waar de Dakota toen brandend neerstortte.