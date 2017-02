Aanklager blijft forse straf eisen voor natrappen Gustafson

De­gra­da­tie­kan­di­da­ten kunnen Europa in via bizar scenario

16 februari Het is dit seizoen bloedstollend spannend in het rechterrijtje van de Eredivisie. Zelfs zo spannend dat een knotsgek scenario tot de mogelijkheden behoort. De degradatieclubs komen nog in aanmerking voor Europa dankzij het bekertoernooi én een straf voor FC Twente.