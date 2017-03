Aanklager verzwaart eis Vilhena

NEC is blij met kans op plek in voetbalpiramide

18:45 NIJMEGEN - NEC kan volgend jaar waarschijnlijk alsnog aansluiten met het beloftenteam in de voetbalpiramide. Tijdens de voorjaarsvergadering van de KNVB wordt later deze maand een beslissing genomen over een opzetwijziging, die onder meer inhoudt dat er vanaf het seizoen 2018-2019 meer beloftenteams kunnen worden toegevoegd aan de bovenkant van de voetbalpiramide.