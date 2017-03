Aanklager wil Vilhena drie duels schorsen, Klassieker in gevaar

Het voorstel komt na een vermeende elleboogstoot van de 22-jarige middenvelder in het gezicht van Mathias Pogba van Sparta, zondag tijdens de Rotterdamse derby op het Kasteel.



De aanklager startte gisteren een vooronderzoek en vroeg meteen verklaringen op bij de direct betrokkenen. Als Vilhena niet met het schikkingsvoorstel akkoord gaat, komt de zaak morgenavond voor in Zeist. Dan oordeelt een driekoppige tuchtcommissie over het incident en moet Vilhena zelf verklaren wat er is voorgevallen op het Kasteel. Feyenoord en de middenvelder hebben tot vandaag 15.30 uur de tijd om te reageren.



Pogba wilde na afloop geen woorden vuil maken aan het incident, maar arbiter Danny Makkelie moest erkennen dat hij het voorval volledig had gemist.



Vorig seizoen moest huisjurist Joris van Benthem viermaal in Zeist verschijnen om Rick Karsdorp, Eljero Elia en tweemaal Michiel Kramer te verdedigen. Dit seizoen zat Simon Gustafson in het beklaagdenbankje. In alle gevallen boekte Van Benthem een succesje.