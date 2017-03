Achilles’29 woedend: KNVB heeft ons gebruikt

Door Julian Droog

,,We gaan de komende dagen met het bestuur, onze accountant en jurist bespreken wat onze vervolgstappen zijn”, zegt voorzitter Harrie Derks. ,,Een rechterlijke procedure kost snel 30.000 euro en het vraagt veel van onze mensen in de organisatie. Begin volgende week hakken we de knoop door.’’

De straf van 72.000 euro is een flinke klap voor Achilles, dat werkt met een begroting van 1,2 miljoen euro. ,,Dit heeft een enorme impact, maar de bedrijfsvoering is niet in gevaar. Het is een uitdaging, maar de salarissen kunnen we betalen. We komen hier uit.”

Achilles kreeg de boete opgelegd omdat de club de financiële stukken over de eerste seizoenshelft van 2015/2016 te laat inleverde. Het bestuur van Achilles stelde tijdens de beroepszaak dat de procedure om de club geen proflicentie toe te kennen niet zuiver is gegaan. Achilles mocht alleen onder andere voorwaarden meedoen aan de competitie. Over die gang van zaken van afgelopen zomer heeft de beroepscommissie echter geen uitspraak gedaan, tot frustratie van Achilles.