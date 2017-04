Achilles: FIOD-onderzoek heeft niks met de club te maken

Hyballa: 'Fans mogen mij afmaken, maar niet de spelers'

15:20 NIJMEGEN - Peter Hyballa waakt voor een splitsing binnen NEC nu de club in zwaar weer verkeert. 'Samen' is het toverwoord voor de Duitse trainer op weg naar handhaving in de eredivisie. Hij roept de Nijmeegse fans op om achter de ploeg te blijven staan.