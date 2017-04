Achilles mag nog hopen na gelijkspel tegen De Graafschap

Pettersson: Hoezo kan Ajax geen Europese titel pakken?

22:23 De finale van de Europa League is op 24 mei in het Zweedse Solna. In het land van Stefan Pettersson dus. ,,Als Ajax het haalt, ben ik er sowieso bij’’, zegt de oud-Ajacied. ,,Je moet niet te vaak roepen dat iets onmogelijk is. Wij wonnen met IFK Göteborg in 1987 ook de UEFA Cup, daar hield niemand rekening mee.’’