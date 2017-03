ADO heeft ‘plan’ met Havenaar

Door Wietse Dijkstra

,,Mike traint ontzettend goed en is bezig om de laatste stappen te zetten’’, aldus trainer Fons Groenendijk, die Guyon Fernandez nog de voorkeur geeft. ,,Mike gaat echt nog wel een goede rol spelen bij ons. We hebben een plan met hem. We zien wel wanneer dat plan in werking traint.’’

Havenaar moest na de winterstop een conditionele achterstand wegwerken nadat hij eind vorig jaar werd geveld door een virusinfectie. De Japanner zit inmiddels dicht tegen een basisplaats aan. ,,We kijken heel goed hoe Mike ervoor staat en weten dondersgoed dat hij wedstrijden voor ons kan winnen’’, aldus Groenendijk . ,,Misschien was het wel een perfect moment om hem te brengen vorige week, een half uurtje voor tijd. Ik zie dat hij fitter. Het is mooi voor een trainer dat je wat te kiezen hebt.’’

Fernandez voelt de hete adem van Havenaar in zijn nek. ,,Natuurlijk is er druk’’, zegt de ADO-spits. ,,Maar die hoort er ook te zijn. Je mag je als speler niet te veel op je gemak voelen. Voor Mike en mij is het goed dat we moeten vechten voor onze plek. Het is aan de trainer om te kiezen. Hij kan kiezen uit twee verschillende smaken.’’