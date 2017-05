ADO kiest de aanval in Almelo

Gaat ADO Den Haag na een moeizaam seizoen waarin het maandenlang vocht tegen degradatie Europa in? ,,Alles moet meezitten, maar je moet er wel voor spelen'', zegt trainer Fons Groenendijk, die zondag met zijn ploeg vol voor de winst gaat in de uitwedstrijd tegen Heracles.

Door Wietse Dijkstra

Om uitzicht te houden op de negende plaats die recht geeft op deelname aan de play-offs voor Europees voetbal, moet ADO winnen in Almelo. ,,En zo zullen we de wedstrijd ook coachen'', aldus Groenendijk. ,,We hebben aan een punt niet genoeg. Dus mocht het tien minuten voor tijd gelijk staan, dan zullen we wisselen zoals we dat ook tegen PSV hebben gedaan: heel aanvallend. We spelen met maar één opdracht.''

Groenendijk, die nog altijd niet heeft besloten of hij bij ADO blijft, hoopt volgende week op eigen veld tegen zijn oude club Excelsior 'een finale om de negende plek' te kunnen spelen. De grote vraag is of zijn spelers daartoe nog in staat zijn. De druk is eraf bij ADO, dat zich twee weken geleden bij Sparta definitief veilig speelde. En dat was, tot grote ergernis van Groenendijk, vandaag te merken op de training.