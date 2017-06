ADO-speler Malone gaat met FK Qabala Europa in

Het vertrek van Malone is flinke een streep door de rekening voor ADO-trainer Fons Groenendijk, die in de middenvelder een belangrijke speler voor de toekomst zag. ,,Hij had goede plannen met me. Die zag ik ook wel zitten, maar ADO is op dit moment niet een stabiele club. Dat heeft wel een rol gespeeld. We kwamen er niet uit. Ze gaan het beleid veranderen. Op zich goed, maar voor mij was dat niet positief."