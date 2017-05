ADO-trainer Groenendijk: Spijt van vrije dagen

In de laatste wedstrijd van het seizoen, waarin beide ploegen vrijuit kunnen voetballen, heeft ADO iets recht te zetten, vindt Groenendijk. Zijn ploeg kan bij winst nog stijgen naar de elfde plaats. ,,Het staat wel leuk natuurlijk dat als je hier binnenkomt en je na twee dagen achttiende staat en je eindigt als elfde. Het is mogelijk gezien het programma van Willem II en PEC Zwolle. Je kan drie plekken stijgen. Maar het belangrijkste is dat ADO volgend jaar weer in de eredivisie speelt.’’

Groenendijks missie bij ADO leek een onmogelijke. ,,Maar door de uitstekende maanden maart en april is het gelukt. Daarin waren we één van de best presterende ploegen in de eredivisie. De maand mei daarentegen zijn we slecht begonnen. Dat is vervelend. Ik wil elke wedstrijd winnen en dat heeft er in Almelo geen moment in gezeten. We willen het seizoen nu goed afsluiten. Dat kan tegen Excelsior, dat net als wij twee hele goede maanden achter de rug heeft. Ook Excelsior verdient daarvoor alle complimenten. Ook zij hebben het uitstekend gedaan.’’