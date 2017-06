ADO zet zes versterkingen in de wachtkamer

,,Ik vraag iedere dag ‘is het geregeld?’ Maar tot nu toe is het antwoord steeds ‘nee’,’’ aldus manager voetbalzaken Jeffrey van As. Hij heeft zes spelers met wie hij nagenoeg rond is in de wacht staan. Die zouden op korte termijn kunnen tekenen in Den Haag als ADO duidelijkheid heeft over de begroting waarmee het dit seizoen kan werken. ,,We zijn aan het proberen om met behulp van onze Chinese investeringsmaatschappij budget beschikbaar te krijgen’’, aldus Van As. ,,We vinden dat er minimaal zeven, acht spelers bij moeten komen. De wens is om met 23 spelers aan de competitie te beginnen. En die hebben we nog lang niet.’’



ADO zag deze zomer al elf spelers vertrekken en daar zal het niet bij blijven. De club gaat ervan uit dat het spits Mike Havenaar, in de belangstelling van het Japanse Vissel Kobe, niet kan behouden. Van As heeft zich min of meer al neergelegd bij het vertrek van de Japanner. ,,Het is ook wel de wens van Mike om niet terug te gaan naar ADO, want hij voelt Japan toch als thuis. Dan moet je ook een beetje naar de speler luisteren. Maar er hangt wel een bepaald prijskaartje aan.’’



Daarnaast zal ADO, dat gisteren al afscheid nam van Achraf El Mahdioui (Trencin), zelf ook verder doorselecteren. Van de zestien man die vandaag trainden – Ernestas Setkus en Tyronne Ebuehi stromen later in – zullen ook nog spelers afvallen. ,,We zijn bezig een zo sterk mogelijk groep te formeren’’, aldus trainer Fons Groenendijk. ,,En ik weet niet of er voor iedereen plaats is. Er zullen ook keuzes komen die voor iedereen zo leuk zullen zijn.’’