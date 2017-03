ADO zonder Becker tegen NEC

RKC en Van den Berg willen er voor eind maart uit zijn

15:43 RKC Waalwijk wil voor eind maart duidelijk hebben of trainer Peter van den Berg ook volgend seizoen nog voor de groep staat. Beide partijen hebben de intentie uitgesproken om met elkaar verder te gaan. Van den Berg is aan het einde van het seizoen tweeënhalf jaar als hoofdtrainer bij de Waalwijkse club in dienst.