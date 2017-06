Adrie Bogers nieuwe assistent bij NEC, nog steeds geen hoofdtrainer bekend

Met Bogers (52) haalt NEC een ervaren coach in huis. De Bredanaar was als profvoetballer actief bij RKC, Willem II, NAC, KV Mechelen en Turnhout. De Brabander rolde na zijn actieve carrière het trainersvak in. Hij werd coach bij RKC en diende na het ontslag van Adrie Koster in 2006 even als hoofdtrainer.