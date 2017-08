Advocaat breekt met stokpaardje met basisplaats Fosu Mensah

Met het voor de leeuwen werpen van Timothy Fosu Mensah breekt bondscoach Dick Advocaat met één van zijn stokpaardjes. De rechtsback van Crystal Palace is debutant in één sleutelwedstrijd, de loodzware ontmoeting met de Fransen in Stade de France.

Door Mikos Gouka

Voor Advocaat is het geen beslissing uit weelde. Rick Karsdorp zit geblesseerd voor de televisie in Rome, Daryl Janmaat viel weg bij Watford, Kenny Tete bleek niet okselfris deze week in Noordwijk en Joël Veltman is niet bepaald in de meest imponerende vorm van zijn voetballeven.

Fosu Mensah begon de trainingsweek nog bij Art Langeler in Zeist als speler van Jong Oranje. Advocaat hevelde hem snel over naar het echte Oranje en daar maakte de contractspeler van Manchester United een zelfverzekerde indruk.

Niet alleen Advocaat breekt met een stelregel. Fosu Mensah laat zien dat lang niet iedereen die op jonge leeftijd naar de Premier League verkast hopeloos verzuipt. Fosu Mensah groeide op in de Amsterdamse Bijlmer, werd lid van Zeeburgia en werd later ingelijfd naar Ajax waar hij met Abeldhak Nouri en Steven Bergwijn speelde. Maar toen Manchester United op de stoep stond, besloot hij as jeugdspeler toch te vertrekken. Arsenal bleef teleurgesteld achter, die club dacht de verdediger al binnen te hebben.

Louis van Gaal liet hem aan het grote werk ruiken, José Mourinho werkte met hem en onder de vleugels van Frank de Boer moet hij nu verder groeien. In Manchester woonde hij samen met zijn vader. De Ghanese voetbalbond belde hem suf om voor het Afrikaanse land te kiezen. Maar Advocaat zet Ghana straks definitief buitenspel door hem op te stellen in een officiële interland.

In Manchester ontfermde Ryan Giggs zich over de speler, leerde hem op de juiste manier te verdedigen tegen beweeglijke en getruukte aanvallers. In een interview zei hij daarover. ,,Is dit slechter dan in de eredivisie spelen?’’ Michael Carrick en Chris Smalling ontfermden zich over hem op het trainingsveld.