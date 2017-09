Advocaat ergert zich aan filmpje Gullit uit kleedkamer

Bondscoach Dick Advocaat was niet blij met het filmpje. Hij kon voor de camera van de NOS aanvankelijk niet geloven dat Ruud Gullit het zelf had gepost. Toen Advocaat, die op het beeld met zijn rug naar de camera staat, hoorde dat het filmpje toch echt door Gullit was gemaakt, reageerde hij zeer kribbig. ,,Dat kan ik me niet voorstellen. Ik vind het heel vreemd, dat zal ik hem ook wel zeggen. Of ik een hartig woordje met Gullit ga praten? Dat lijkt me wel verstandig.''



Gullit filmde eerst de spelers en draaide het beeld daarna naar zichzelf toe. ,,We hebben vandaag gewonnen, 3-1 tegen Bulgarije'', zei de assistent-bondscoach in het Engels. ,,Het was een fantastic game.'' Heel wat van zijn volgers op Twitter en Instagram hadden daar een andere mening over.



Een woordvoerder van de KNVB wilde niet reageren op het opmerkelijke inkijkje dat Gullit in de kleedkamer gaf en de boze woorden van Advocaat.