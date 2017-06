Afgevallen voetbalster Van Dongen vecht door

,,Niet omdat het moet, maar omdat ik het WIL. Omdat ík hier wíl zijn. Omdat ik van voetbal houd. Omdat ik er wil zijn voor het team als er iemand geblesseerd raakt. Omdat ik vind dat ik erbij hoor. Omdat ik geen opgever ben. Omdat het in het leven niet gaat om die 1000 keer dat je valt, maar juist om de 1001 keer die je op kunt staan. Omdat ik aan jongens en meiden wil laten zien dat je nooit hoeft op te geven. Hoe verdrietig je ook bent, of boos, en hoe onterecht je iets ook vindt, je hoeft nooit op te geven. Er is zoveel nog te winnen. Zoveel te bereiken. One way or the other. Opgeven is simpelweg…..geen optie. Luctor et emergo.''