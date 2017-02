Ajax boekt ondanks mislopen titel en Champions League flinke winst

Zo ontving Ajax in de zomer 32 miljoen euro voor de Poolse spits Arek Milik (Napoli) en 13 miljoen euro voor doelman Jasper Cillessen (FC Barcelona). Het saldo vergoedingssommen van Ajax over de eerste seizoenshelft bedraagt 36,4 miljoen euro positief. Ajax gaf 8,7 miljoen uit aan transfers en haalde in totaal 45,1 miljoen euro binnen met de verkoop van spelers. In januari kocht Ajax wel de 19-jarige Braziliaanse aanvaller David Neres voor 12 miljoen euro van São Paulo. Deze transfer zal worden meegenomen in de jaarcijfers over het hele seizoen 2016/2017.