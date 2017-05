Ajax-fan Arco grijpt alles aan voor kaartje voor finale

Amsterdammer Arco Gnocchi (37) is een van de vele duizenden Ajax-fans die nog wanhopig op zoek is naar een kaartje voor de Europa League-finale tegen Manchester United van volgende week woensdag. Zijn vliegticket en hotel zijn al geboekt, maar hij blijft zoeken naar manieren om toch nog het stadion in te komen.

Ajax kreeg voor de finale in de Friends Arena in Solna, acht kilometer boven Stockholm, slechts 10.000 kaarten, net als tegenstander Manchester United. De overige 34.000 plaatsen in de Friends Arena (54.000 plaatsen) zullen worden bezet door bobo's, sponsoren, prijswinnaars en neutrale fans. ,,Dat is iets waar ik me al jaren over verbaas, maar als het opeens je eigen club betreft is het helemaal frustrerend. Vorig jaar kregen de fans van Atlético Madrid en Real Madrid samen maar 19.000 van de 80.000 kaarten. Volgens mij is voetbal nog altijd bedoeld voor de fans van de clubs. Ik zat dinsdagochtend vol goede hoop achter de computer voor de online kaartverkoop, maar na een uur wanhopig klikken en refreshen moest ik helaas constateren dat alle kaarten verkocht waren."

Kleurplatenwedstrijd

Gnocchi schreef gisteren in een column op Ajax1.nl ook al de frustratie van het mislopen van kaarten voor de finale van zich af, maar de Amsterdammer blijft hoopvol. Vandaag maakte hij een filmpje waarin hij al zijn Ajax-shirts draagt in een poging om Ziggo te overtuigen een wedstrijdkaart aan hem te schenken. ,,Die actie heeft mij een lading aan mooie berichten opgeleverd, maar van Ziggo heb ik nog niks gehoord. Ik reken ook nergens op. De laatste keer dat ik een prijsvraag won was in 1988, toen ik acht was, met een kleurplatenwedstrijd," vertelt Gnocchi lachend.



,,Normaal doe ik ook nooit mee aan dit soort acties, maar nu zet ik even al m'n principes op rij. Ik luister nu zelfs de hele dag naar Radio 538, dat doe ik normaal gesproken nooit. Op die manier won mijn neef in 1996 kaartjes voor de Champions League-finale in Rome. Toen wilde ik ook graag mee, maar het moest een volwassen iemand zijn, dus mijn oom was de gelukkige," zegt programmamaker Gnocchi, die namens BNN 3 op Reis de wereld rondreisde.

Nieuwe hoop

Na zijn actie op Twitter heeft hij weer nieuwe hoop op een kaartje. ,,We hebben hier zo lang op moeten wachten als Ajax-fans. Ik wilde in een creatieve bui gewoon laten zien dat ik er graag bij wil zijn. Het is zeker niet zo dat ik het mezelf meer gun dan andere fans, maar ik grijp gewoon alles aan om toch nog aan kaarten te komen. En mocht het toch niet lukken, dan maken we er toch een mooi feest van in Stockholm. Hoeveel Ajacieden daar uiteindelijk zullen zijn volgende week? Glasgow Rangers nam in 2008 volgens mij 130.000 fans mee naar Manchester voor de UEFA Cup-finale tegen Zenit. Dat soort aantallen zullen wij niet halen, maar ik schat dat het er zeker 15.000 tot 20.000 zullen zijn."

