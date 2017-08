Ajax haalt twee spelers op uit Kaapstad

Advocaat breekt met stokpaardje met basisplaats Fosu Mensah

20:40 Met het voor de leeuwen werpen van Timothy Fosu Mensah breekt bondscoach Dick Advocaat met één van zijn stokpaardjes. De rechtsback van Crystal Palace is debutant in één sleutelwedstrijd, de loodzware ontmoeting met de Fransen in Stade de France.